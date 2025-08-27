William Contreras iguala registro histórico de Luis Aparicio (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

William Contreras está atravesando una gran racha ofensiva en la temporada 2025 de Grandes Ligas, siendo pieza clave en el buen momento de los Cerveceros de Milwaukee. El venezolano el pasado 26 de agosto llegó a 15 jonrones en el año y llegó a 580 hits en su carrera en el mejor beisbol del mundo.

El receptor criollo de 27 años temporada tras temporada demuestra sus capacidades y talento, siendo de los criollos más destacados. Con esa reciente jornada ofensiva ante los Cascabeles de Arizona, el nacido en Puerto Cabello igualó a Luis Aparicio, único nacido en Venezuela en el Salón de la Fama.

William Contreras a la par de un histórico e inmortal

Contreras sigue dejando su marca en las Grandes Ligas. Durante la jornada del martes 26 de agosto, el receptor venezolano se fue de 5-3, conectando un jonrón, remolcando dos carreras y anotando otras dos. Con este vuelacerca, alcanzó 83 cuadrangulares en su carrera, igualando así a Luis Aparicio en el puesto 45 entre los peloteros venezolanos más destacados en la MLB. Su actuación no solo demuestra su poder al bate, sino también su consistencia como uno de los referentes venezolanos en las Grandes Ligas.

Ahora, el próximo desafío de Contreras en este listado es superar a Baudilio Díaz, quien conectó 87 jonrones a lo largo de su carrera. Con solo cuatro cuadrangulares más, el receptor de 27 años podría escalar posiciones en el ranking histórico de venezolanos, acercándose cada vez más a los nombres más emblemáticos de la MLB. Cada swing lo acerca a consolidar aún más su legado y a dejar una huella imborrable en la historia del beisbol venezolano.

Tras esta histórica marca, William Contreras tiene de por vida en su carrera 580 hits, entre ellos 118 dobles, cinco triples y 83 jonrones. Además, cuenta con 304 carreras remolcadas, 329 anotadas y promedio de .273, todo esto en 576 juegos.