Freddie Freeman demuestra ser decisivo e iguala un increíble récord de un venezolano en postemporada

Los Dodgers de Los Ángeles iniciaron con el pie derecho la defensa de su banderín de la Liga Nacional, al derrotar en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional a los Cerveceros de Milwaukee, por pizarra de 2-1, en lo que fue un espectacular juego de pelota que tuvo emoción y drama hasta el final.

El juego estaba siendo un tremendo duelo de pitcheo entre ambos equipos, hasta que en la parte alta del sexto episodio apareció un tipo al que se le dan muy bien este tipo de juegos: Freddie Freeman, quien volvió a demostrar toda su calidad con un cuadrangular solitario, que sirvió para abrir el marcador.

De esta manera, el primera base nacido en California, pero que representa a Canadá, volvió a dejar bien en claro ante el mundo que es un pelotero al que se le dan muy bien los momentos de presión, e incluso igualó un interesante récord que posee José Altuve en postemporadas.

Freddie Freeman iguala a José Altuve

En la alta del sexto inning del duelo ante Milwaukee, Freddie Freeman conectó un dramático cuadrangular ante los envíos de Chad Patrick, para así producir la primera carrera del juego de pelota, y evidentemente, darle ventaja de 1-0 a los Dodgers en este cerrado compromiso.

Este batazo fue el décimo cuadrangular que conecta el primera base en postemporada para darle la ventaja a su equipo, siendo esta la mayor cantidad de estacazos de este tipo conectados por un jugador en la historia de los playoffs, igualando al venezolano José Altuve, quien también acumula 10.

De por vida, Freddie Freeman batea para .274/.370/.514/.884 en postemporada, por lo que se puede decir con creces que es un hombre que nació para rendir en octubre.