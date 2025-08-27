MLB

¡Explosivo! William Contreras muestra todo su poder frente a Cascabeles de Arizona

Por Stefano Malavé Macri
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 10:28 pm

El receptor venezolano conecta un nuevo cuadrangular con los Cerveceros de Milwaukee

Los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan en la jornada de este martes a los Cascabeles de Arizona en un compromiso donde vencen por ocho carreras por seis a sus rivales en el American Family Field de Wisconsin.

El combinado local no tardó en ponerse en ventaja tras un elevado de sacrificio de Andrew Vaughn. Sin embargo, la ventaja se ampliaría en la tercera entrada, teniendo como protagonista al venezolano William Contreras.

El carabobeño, con cuenta completa y con Brice Turang en la inicial, conectaría un sólido tablazo hacia lo más profundo del jardín izquierdo para así sumar dos carreras más a su equipo en los primeros innings del compromiso.

Contreras llega a quince cuadrangulares en lo que va de año, del mismo modo que posee un promedio de .259 puntos con .761 de porcentaje de embasamiento más slugging. También ha impulsado 65 carreras y anotado 74.

