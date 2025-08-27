¡Imbateable! Martín Pérez permite un solo hit ante Kansas City (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El hecho de que pudo volver a lanzar en esta temporada 2025, ya es ganancia, para el venezolano Martín Pérez, sin embargo, de manera en la que regresó a la acción genera mucha más satisfacción y en esta noche lució Imbateable en el morrito.

Esta es la tercera presentación del experimentado abridor, luego de dejar la lista de lesionados y aunque en las dos anteriores cargó con la derrota, solamente aceptó par de rayitas en 8.1 innings de labor, una de ellas solamente limpia.

Martín Pérez acepta un solo hit ante Kansas City:

Sin embargo, este martes sí recibió el apoyo de su ofensiva, en el triunfo de los Mellizos de Minnesota 4-0 contra los Reales de Kansas City, en el cual Pérez apenas toleró un solo incogible y aquí van sus números en esta extraordinaria apertura.

IL: 7.0

H: 1

CP: 0

CL: 0

BB: 0

K: 5.

Lo más notable de su salida fue su control, lanzando un total de 55 strikes de 85 envíos realizados (sin boletos). Realmente, el trabajo del zurdo criollo estaba siendo tan magistral que pudo lanzar todo el compromiso, pero no quisieron llevarlo al límite porque todavía no creen que esté en optimas condiciones de forzar demasiado su brazo.

De hecho, la evolución del Martín se está dando por cada apertura. Esto motivado a que el 13 agosto completó 66 envíos, en la siguiente realizó 74 y ahora logró los 85; lo que deja claro que le están subiendo aproximadamente 10 pitcheos por presentación.

Estas son las sobresalientes estadísticas de Martín Pérez desde su regreso por lesión: