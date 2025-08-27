¿Conoces al único lanzador en superar los 100 salvados históricamente en la LVBP? (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) han pasado cerradores memorables y que dejaron una huella en los equipos que representaron. Sin embargo, históricamente hay un solo hombre que puede darse el lujo de decir que superó los 100 salvamentos en su carrera.

Es inevitable que un verdadero fanático del beisbol criollo no recuerde a nombres como el de: Francisco Buttó, Francisco Rodríguez, Jorge Julio Tapia, el importado Hassan Pena; entre otras grandes figuras, pero cuando se habla de candados colocados, ninguno le llega ni "por los talones" al maracayero Richard Garcés.

¿Cuántos salvados acumuló Richard Garcés en la LVBP?

El "Matador" participó durante 18 campañas en la pelota criolla, distribuidas en tres franquicas: Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua; brillando más en el conjunto de su ciudad natal (Tigres), con quienes estuvo durante 13 años.

En ese periodo, el "Guapo" logró poner 88 tapones con los maracayeros y si se le suma lo que hizo con los "Rapaces" y los "Eléctricos", se obtiene como resultado una increíble marca de 124 juegos salvados en su exitosa trayectoria en Venezuela, registrando uno de los récords que luce más difíciles de igualar porque sus escoltas cercanos no están ni cerca de los 100 candados y entre los activos, no hay algún candidato que proyecte esa cifra (124).

Top 5 de pitchers con más salvamentos de por vida en la LVBP:

Richard Garcés: 124 Francisco Buttó: 88 Hassan Pena: 86 Pedro Rodríguez (activo): 77 Jorge Julio Tapia: 76.

El mítico Garcés obtuvo cuatro galardones como Cerrador del Año, otro récord, aunque este lo comparte con Hassan Pena. Además, fue Pitcher del Año en la zafra 1994-1995 y fue exaltado al Salón de la Fama de la LVBP en la clase 2024.