Magallanes planea contar con este prospecto de los Marineros de Seattle (+Video)

Los Navegantes del Magallanes planean atacar con todo en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Luego de regresar a la postemporada en la campaña 24/25, "La Nave" ahora trabaja arduamente para armar un equipo que pueda alcanzar la que sería la primera final de la organización desde la 2021/22, cuando alzaron el trofeo.

De la mano de una nueva gerencia, los filibusteros se han movido de manera bastante activa en el mercado de cambios de nuestra pelota, en donde han salido de piezas importantes como Alberth Martínez, José Peraza o Deolis Guerra, que han llegado a cambio de jugadores del calibre de Ángel Reyes, Sandy León o Thairo Estrada.

Además, la organización carabobeña también busca apoyarse de su buena granja de peloteros, y según le comentó el gerente deportivo Federico Rojas a Meridiano, en la 2025/26 esperan con ansias el regreso de un prospecto de Seattle que causó sensación en la temporada 2024/25 con los eléctricos.

Magallanes cuenta con Luis Suisbel

Según comentó Federico Rojas en una entrevista exclusiva con Meridiano, los Navegantes del Magallanes planean contar con los servicios de Luis Suisbel, prospecto #20 de los Marineros de Seattle, quien brilló de gran manera en la temporada 2024/25 de la LVBP.

"En el caso de Suisbel hay posibilidades muy altas de que pueda estar con nosotros", comentó el gerente de los filibusteros, en lo que sin duda sería una gran noticia para el equipo.

En su primera temporada Venezuela, Luis Suisbel bateó para .276/.367/.505/.872, con cinco cuadrangulares y 14 carreras impulsadas en 105 turnos consumidos en la temporada regular. Además, el bateador ambidiestro ha subido escalones en Seattle, en donde lleva nada más y nada menos que 23 vuelacercas en MiLB este año, por lo que la ilusión que genera es enorme.