LVBP: Caribes de Anzoátegui concreta una firma y avanza en otra para fortalecer su pitcheo (+Detalles)

Caribes de Anzoátegui sigue trabajando en el armado de su roster para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y ya empezó a mover sus piezas en el mercado de importados. El equipo oriental concretó la contratación del relevista dominicano Francis Peguero, un lanzador con experiencia en la Frontier League que aportará mayor profundidad al bullpen de los anzoatiguenses.

La gerencia no se conforma con ese movimiento y, según dio a conocer Jesús Ponte en la red social X, también sostiene conversaciones adelantadas para sumar a otro brazo extranjero. Se trata del dominicano Aneudy Cortorreal, quien viene de lanzar en la Liga Mexicana de Béisbol y que podría convertirse en una opción confiable para los innings intermedios y finales.

Francis Peguero y Aneudy Cortorreal, nuevas piezas para el bullpen oriental

Con la llegada de Peguero, Caribes incorpora un relevista que ha mostrado consistencia en ligas independientes y que podría desempeñar distintos roles en el staff de pitcheo. Cortorreal, por su parte, es un lanzador con mayor recorrido en el beisbol profesional y con la capacidad de enfrentar a bateadores de poder, un aspecto valorado por la gerencia para fortalecer la parte final de los encuentros.

Estos movimientos evidencian la estrategia del equipo de reforzar su pitcheo con brazos importados que complementen el talento que tendrá Asdrúbal Cabrera en su equipo en la LVBP. En una liga donde el bullpen suele marcar la diferencia entre los conjuntos contendores y los rezagados, la apuesta por Peguero y la posible llegada de Cortorreal se convierten en pasos importantes para los orientales.

De concretarse la segunda firma, Caribes de Anzoátegui estaría sumando dos piezas claves que aumentan la profundidad de su cuerpo de lanzadores, demostrando que el equipo quiere competir desde el primer día y volver a ser protagonista en la temporada venidera.