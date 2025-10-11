¡Atención! Cierre total de un tramo en Caracas a partir del 12 de octubre ¿Cuáles son las rutas alternas?

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 12 de octubre realizarán trabajos de mantenimiento de un tramo vial del municipio Libertador de Caracas. La información fue difundida mediante un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del Ministerio de Transporte. En este sentido, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar vías alternas mientras se efectúan las labores preventivas.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuál es el tramo afectado?

La restricción total abarca el puente de San Pedro, específicamente entre Santa Mónica y Los Chaguaramos, en un horario comprendido de 9:00 pm a 4:00 am, durante tres semanas. Estas acciones tienen como finalidad “garantizar su bienestar y seguridad”.

Rutas alternas

Los conductores deberán seleccionar rutas alternas, entre estas destacan:

Desde el Sureste (Santa Mónica/Cumbres): Puede dirigirse a la Avenida Las Acacias, en Sabana Grande o en su defecto, la Av. Táchira o las calles internas de Colinas de Santa Mónica para llegar hasta la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro. Si desea conectar con la zona de Sabana Grande o Plaza Venezuela puede desplazarse por la Av. Las Acacias.

Desde el Oeste/Centro (Los Chaguaramos hasta Santa Mónica): Puede movilizarse desde la Av. Los Ilustres o la Av. La Bandera para ingresar a la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro. También cuenta con las calles internas de Los Chaguaramos para empalmar con la Av. La Bandera hasta llegar a Bello Monte.

Por último, puede emplear las calles internas de Los Chaguaramos para unir con la Av. Casanova o la Av. Francisco Solano en caso de que su destino sea Plaza Venezuela o Sabana Grande.