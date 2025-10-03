Servicios

Ministerio del Transporte anuncia cierre parcial de una autopista en Caracas (+Detalles)

La información fue publicada en la cuenta en Instagram @MinTransporte_ve

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 02:28 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Recientemente, el Ministerio de Transporte anunció el cierre parcial de una autopista en Caracas, debido a trabajos de recuperación de la capa asfáltica. A través de sus redes sociales, difundieron un comunicado, donde precisaron los detalles de la medida. Estas labores tienen como objetivo "garantizar el bienestar y la seguridad de los conductores". 

¿Cuáles son los tramos afectados?

Desde el 2 de octubre y durante 15 días, la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en el tramo Plaza Venezuela, permanecerá cerrada; en un horario comprendido de 8:00 pm a 5:00 am. Por ende, se exhorta a los conductores de vehículos y motocicletas a tomar las medidas respetivas y así evitar demoras innecesarias en sus desplazamientos.

Asimismo, las autoridades destacaron que las obras serán ejecutadas por la Corporación “Juntos Todo es posible” y el gobierno del Distrito Capital, para fomentar las mejoras y óptimas condiciones en la infraestructura vial. 

Noticia en desarrollo...

