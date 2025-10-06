Lipso Nava ya está al frente de las Águilas del Zulia

Suscríbete a nuestros canales

Buenas noticias en el seno de las Águilas del Zulia este lunes 6 de octubre. Por medio de sus redes sociales, el conjunto aguilucho anunció las distintas incorporaciones del día, y sin duda alguna la más relevante e importante es la de Lipso Nava, el actual ganador del premio al Manager del Año, quien ya está al mando de los entrenamientos del equipo.

El dirigente de la novena zuliana, quien clasificó a la organización al Round Robin en la temporada 2024/25, no llegó solo a las prácticas de este lunes, ya que al roster se incorporaron también seis jugadores, varios de ellos nombres que podrían llegar a ser importantes en la zafra que viene.

Lipso Nava ya está en "El Nido"

En la mañana de este lunes 6 de octubre, las Águilas del Zulia anunciaron la llegada del manager del equipo, Lipso Nava, quien se incorporó a los entrenamientos de manera oficial. Además, Nava se reencontró con su gran amigo, Wilson Álvarez, quien regresa como coach de pitcheo del Zulia, luego de no haberse podido unir en la 2024/25.

Asimismo, seis peloteros se unieron también a las prácticas: Jaison Chourio (OF), José Colmenares (INF), Nerwilliam Cedeño (INF), Omar Martínez (C), José Herrera (C) y José Godoy (C). De esta manera, son ya 41 los jugadores aguiluchos que se encuentran con el equipo en el Estadio Luis Aparicio "El Grande".

Lipso Nava tiene ya en su currículum dos premios al Manager del Año en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y luego del éxito que supuso llevar a la franquicia aguilucha a la postemporada en la zafra 2024/25, no cabe duda de que las expectativas de cara a este nuevo año son bastante altas.