¡Atención! El IMAT anuncia cierre parcial de esta avenida en Caracas

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció el cierre temporal de la Avenida Francisco de Miranda desde el sábado 23 hasta domingo 24 de agosto, debido a labores de demarcación vial “para mejorar la circulación”. Por ende, exhortaron a los conductores y peatones “a tomar las previsiones necesarias, respetar las señales de tránsito y colaborar con el personal operativo”.
Los detalles
El tramo afectado será la calle Santa Ana (a la altura del Centro Comercial Líder) hasta el Gran Muro de Petare. En este sentido, la información fue compartida a través de las redes sociales, donde precisaron el horario de las acciones, entre las 8:00 hasta las 5:00 pm. Estas labores serán ejecutadas por una cuadrilla de obreros, para mejorar las condiciones de las vías y fomentar la seguridad.
Conozca las vías alternas
Los conductores podrán utilizar las vías alternas en la ciudad capital, para garantizar sus desplazamientos a tiempo. A continuación, te las detallamos:
-
Av. Rómulo Gallegos
-
Av. Principal de la Urbina
-
Av. Río de Janeiro
-
Autopista Gran Cacique Guaicaipuro.
Recomendaciones
Ante el cierre, se recomienda a los conductores de vehículos y motocicletas tomar en consideración las siguientes medidas:
-
Escoja con antelación la ruta alterna para llegar a su destino.
-
Realice su desplazamiento a tempranas horas de la mañana a fin de evitar el tráfico.
-
Manténgase actualizado mediante las redes sociales del IMAT, INTT y otras instancias en materia de tránsito terrestre.