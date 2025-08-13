¡Atención! El INTT anuncia labores de demarcación en esta avenida de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que llevará a cabo labores de demarcación en la avenida Urdaneta. En este sentido, “el tramo intervenido es desde la calle Fidel hasta la intersección con la avenida norte 8, esquina de Bolero”, desde las 8:00 pm del martes 12 de agosto hasta el viernes 15 de agosto.

De igual modo, exhortaron a los conductores a “tomar previsiones, respetar la señalización provisional y colaborar con el personal operativo durante el desarrollo de los trabajadores”. Estas acciones son ejecutadas para mejorar las condiciones de las vías y garantizar la seguridad de los ciudadanos, enmarcados en los ejes de transformación del organismo público.

“Estamos cada vez más cerca del pueblo, garantizando espacios seguros para todos”, aseguró el presidente del INTT, Luis Granko.

Los detalles

En esta ocasión, las labores serán desarrolladas por los equipos de Gerencia General de Ingeniería, los cuales aplicarán la señalización basándose en el Manual Venezolano de Control de Tráfico. De este modo, el INTT reitera el compromiso con los usuarios, reforzando las señalizaciones en ubicaciones específicas.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Los conductores de vehículos podrán acceder a rutas alternas, para garantizar sus desplazamientos en Caracas, entre estas:

Avenida Este 6: Evitarás el posible embotellamiento bordeando la zona intervenida, accediendo a otras vías en sentido este-oeste.

Avenida Este 8: Es una alternativa céntrica que te permitirá desplazarte rápidamente hacia tu destino.

Recomendaciones