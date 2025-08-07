El IMAT anuncia el cierre parcial de esta avenida en Caracas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) del municipio Sucre anunció el cierre parcial de la avenida Francisco de Miranda, desde el jueves 7 hasta el sábado 9 de agosto, motivado a trabajos de demarcación vial.

La restricción afectará el tramo entre el Museo de Transporte y la calle Santa Ana, específicamente a la altura del centro comercial Líder, en La California Norte.

Por ende, se exhorta a los usuarios a usar transporte subterráneo como el Metro de Caracas, para garantizar su movilidad en la ciudad capital.

En cuanto a las rutas alternas, los conductores podrán acceder a la avenida Rómulo Gallegos, autopista Gran Cacique Guaicaipuro, avenida Río de Janeiro y la avenida Boyacá.

¿Cuál es la finalidad de estas labores?

Una cuadrilla de obreros realizará las labores enmarcadas en la segunda transformación del Plan Antonio José de Sucre, para garantizar la óptima circulación y mejorar las condiciones de las principales vías del país.

Cierres anteriores en otras vías

Entre el 18 de julio y 7 de agosto, se efectuaron trabajos de rehabilitación en el Puente Longaray, de acuerdo a información suministrada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT). En esa ocasión, el cierre se ejecutó desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm.

Mientras que, el pasado 11 de julio, la Gran Misión Transporte llevó a cabo labores de mantenimiento en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, las cuales se extendieron hasta el 20 de julio. La restricción, en sentido Guarenas-Caracas, se realizó desde las 6:00 pm hasta las 5:00 am.

Recomendaciones

En este sentido, los conductores y transeúntes deberán tomar medidas preventivas debido a la restricción que afectará por 3 días los desplazamientos en el Distrito Capital: