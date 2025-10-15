“La Viuda de España” El MUSICAL: Una cita ineludible con la historia de Isabel Pantoja

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 01 de noviembre a las 5:00 PM, el Centro Cultural Chacao se prepara para recibir un evento teatral de alto calibre con el estreno de “La Viuda de España” El Musical," un emotivo y deslumbrante musical que rinde homenaje a la vida y el legado de a icónica cantante sevillana Isabel Pantoja, protagonizado por Mary Olga Rodríguez.

Una gran celebración a Isabel Pantoja

El musical se centra en los momentos más trascendentales que moldearon a la artista entre 1980 y 1985. La trama, escrita por Cora Farías, profundiza en el impacto de la muerte del esposo de Isabel, el torero Francisco Rivera "Paquirri", su inquebrantable devoción por la Virgen del Rocío, la dedicación a su familia, y finalmente, el crucial llamado de la Reina Sofía que la impulsó a retomar los escenarios y cimentar su leyenda como "La Viuda de España".

La talentosa “Mary Olga Rodríguez”, quien asume la producción general y el rol protagónico, desplegará su potente voz en el escenario para dar vida a esta figura pilar de la música, interpretando las piezas que elevaron al estrellato mundial a Isabel Pantoja, como la voz principal de la copla, el flamenco y la balada iberoamericana.

Este espectáculo promete ser una inmersión completa en el folclore andaluz, contando con un elenco estelar y músicos en vivo. Mary Olga Rodríguez será acompañada por: Meiver Acuña como “Doña Ana”; Odalys Rengifo como “Amadora”; Peter Guz como “Agustín”; Carlos Mezza (El Torbellino) como “Farruquín”; Hezael Sánchez como “Chiquetete”; y con la participación especial de Mirla Castellanos (voz en off de la Reina Sofía) y Daniel Somaró (como presentador-cronista)

La dirección teatral está a cargo de Francisco García, la dirección musical de Gregory Antonetti. una pieza de teatro musical imperdible.

@maryolgarr; @gregantonettimc; @franartetv; @cculturalchacao; @corafarias