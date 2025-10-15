Venezuela gana nuevo concurso de belleza masculino

Suscríbete a nuestros canales

El Teatro Nacional de Caracas sirvió de escenario para celebrar la quinta edición del certamen “Caballero Universal”; un espectáculo que puso en competencia a 24 países, y fue el representante de Venezuela el que se alzó con la posición principal de este encuentro internacional.

Una gran competencia en Caracas

Franco Daniel Cova es un joven especializado en nutrición y dietética, y trabajos deportivos. Con tres años dedicados a la industria del arte y el entretenimiento ha logrado amplios reconocimientos en el mundo del modelaje, ocupando campañas publicitarias, y distinguidas consideraciones como personal trainer y asesor de imagen fitness.

El espectáculo de “Caballero Universal” contó con la Dirección y Producción General del empresario y diseñador de moda RAENRRA; junto a él destacaron: Vicente Alvarado en la Dirección, Yeyson Rivero en la Producción, Yuraima Quintero en la Coordinación General, Brian Urea Fajardo en la Coreografía, Gabriel Bastidas en la Coordinación de Franquicias, Jheisson Rodríguez en las Comunicaciones Integradas, Katherine Coll y Luis Bermúdez en las presentaciones musicales, y Vanessa Maradona, Jeremy Ste - Marie, y Henrys Silva en las animaciones principales.

Luego de 2 horas y media de espectáculo el resultado final fue el siguiente: el representante de Perú (Luis Antonio Fernández) se ubicó como el Cuarto Príncipe, seguido de Marnny Lampa (Filipinas) como Tercer Príncipe, Anantha Krishna (India) Segundo Príncipe, Luca Scandolara (Italia) Primer Príncipe, y en el sitial de honor se encontraron Israel Da Silva (Brasil) en posición de Virrey Universal, y Venezuela como el Rey principal.

Un evento del diseñador Raenrra

Por quinto año consecutivo, RAENRRA (Presidente de la organización), en compañía de su equipo de producción recibió con éxito en Caracas a todas estas delegaciones internacionales con la idea de compartir recorridos de interés artístico, deportivos, turísticos, y socioculturales.

“Nos enfocamos en promover la hermandad, el turismo, el deporte, la moda, y la cultura, en todas nuestras ediciones”, explicó, adelantando que para el próximo año se sumarán nuevas franquicias a esta importante reunión gracias a los resultados obtenidos hasta la fecha.

Franco Daniel Cova se mantendrá en su tierra natal atendiendo compromisos socioculturales y de turismo como “Caballero Universal”; entre sus responsabilidades estará recorrer algunos destinos y paisajes naturales de nuestra localidad y mostrarlos alrededor del mundo para que otras delegaciones promuevan este plan de diversidad cultural internacional.