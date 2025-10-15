Tildan a candidata del Miss Venezuela 2025 de "prepotente y egocéntrica"

Suscríbete a nuestros canales

En redes sociales se ha generado un polémico debate, por supuestas actitudes de la Miss Mérida 2025 Milena Paola Soto. Y es que, aseguran que la modelo de gran estatura, ha tenido “altercados” con algunas de sus compañeras.

Supuestas actitudes de Miss Mérida

Aseguran que Soto, que es una de las grandes favoritas del público por su estampa, belleza fresca y experiencia para representar al país en Puerto Rico, llega a los pasillos de Venevisión con actitudes de “prepotente, egocéntrica y de sobrada”.

Una página de belleza venezolano realizó una comparación de Milena con Mariam Habach, quien en su año de competencia levantó comentarios muy parecidos en la quinta Miss Venezuela.

Sin embargo, la cuenta llamada Missosology Gutilóp, destacó que podría ser una supuesta campaña de “desprestigio” para la estudiante de administración de empresas y psicología.

Internautas salen en defensa de la belleza

Cuentas expertas en misses han escritos mensajes en defensa de la ganadora del Miss Turismo 2024, asegurando que es una niña muy dulce y que en una competencia se vale todo.

“No entiendo que hay de malo en que una candidata no vaya a hacer amistades. Es una competencia y seguro debe estar enfocada en ganarla”, escribió Paraíso de Reinas.

“Mi gente esa niña es súper cariñosa y humilde”, “Una campaña terrible, y lo peor es que la tratan de odiosa, egocéntrica y pedante cuando realmente a esa niña LO QUE LE FALTA ES MALICIA”, “Eso es mentira ella no es así”, son otras de las opiniones.