Luka Doncic cerca de "fichar" a este jugador de Lakers para Eslovenia

El pívot estadounidense de Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes (25 años, 2,13 m), ha revelado que está en proceso de obtener la ciudadanía eslovena con el objetivo de jugar junto a la superestrella Luka Dončić en la selección nacional de Eslovenia el próximo verano.

La noticia, surgida de unas declaraciones de Hayes, subraya una tendencia creciente en el baloncesto FIBA: la nacionalización de jugadores para reforzar los combinados nacionales. "Es mi chico," dijo Hayes refiriéndose a Dončić, y añadió que está "trabajando en conseguir un pasaporte esloveno ahora mismo para poder jugar con él el próximo verano."

Un pívot NBA para Eslovenia

La incorporación de un jugador del calibre atlético de Hayes sería un gran impulso para el equipo esloveno. Eslovenia, una potencia emergente gracias al talento de Dončić, históricamente ha tenido en la posición de pívot una de sus áreas de mayor necesidad de refuerzo.

El vínculo con Dončić: Hayes y Dončić comparten una amistad que ahora podría traducirse en química dentro de la cancha internacional, creando un potencial combo de pick-and-roll devastador. La capacidad de Hayes para finalizar alley-oops sería un festín de pases para el genio ofensivo de Dončić.

Rol potencial en Eslovenia: Hayes, con su estatura y capacidad atlética, podría ofrecer a Eslovenia un ancla defensiva, reboteadora y un finalizador vertical en la pintura, un perfil que potenciaría enormemente su juego de transición y media cancha.

El contexto FIBA y la regla del naturalizado

Para que Jaxson Hayes pueda vestir la camiseta eslovena, el proceso de nacionalización debe culminar con éxito y, crucialmente, debe ser aprobado por la FIBA.

-Regla del jugador naturalizado: Las reglas de la FIBA estipulan que cada selección nacional solo puede contar con un jugador naturalizado mayor de 16 años cuya nacionalidad haya sido adquirida después de esa edad. Esto significa que si Eslovenia ya tiene un jugador en esta condición, Hayes ocuparía esa única plaza.

-Historial de éxito esloveno: A pesar de ser una nación pequeña, la selección eslovena ha alcanzado logros históricos, impulsada por la generación de Dončić:

-Campeones del EuroBasket en 2017.

-4.º puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (su primera aparición en la historia).

-La adición de Hayes reforzaría significativamente su plantilla de cara a futuros torneos como los Clasificatorios para la Copa del Mundo FIBA 2027.

El rol actual de Hayes en la NBA

Aunque el cambio a la selección eslovena sería un paso a un rol internacional de gran importancia, Hayes sigue desempeñando un papel en su club. En la temporada 2024-2025, el pívot de 25 años continuó con los Los Angeles Lakers, donde se espera que cumpla el rol de pívot suplente detrás de Deandre Ayton. Su contrato con los Lakers fue una renovación por un año, con un salario de alrededor de 3.1 millones de dólares. Este movimiento internacional podría, además de la afinidad con Dončić, representar una jugada de negocios inteligente al asegurar mayor visibilidad y un rol destacado en el escenario mundial.