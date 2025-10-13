¿Cuándo debutará Luka Doncic con los Lakers en la pretemporada?

Suscríbete a nuestros canales

La franquicia de Los Ángeles Lakers ha confirmado una noticia que ha encendido a la afición y a la comunidad de la NBA: la superestrella eslovena, Luka Doncic, tiene previsto disputar su primer partido de pretemporada mañana, martes 14 de octubre de 2025, en un esperado encuentro contra los Phoenix Suns.

Este debut marca un hito crucial en el calendario de los Lakers y para el propio Doncic. Tras su sonado traspaso al equipo angelino, la expectación por ver al talentoso base en acción junto al icónico púrpura y oro ha sido máxima.

El compromiso contra Phoenix no solo servirá como el pistoletazo de salida para la preparación de la nueva temporada, sino que ofrecerá a los aficionados el primer vistazo de Doncic, no solo con sus nuevos colores, sino también a su rol dentro del nuevo esquema táctico del equipo.

Fuentes cercanas a la franquicia indican que Doncic ha estado entrenando con intensidad y se encuentra en una forma física óptima para el inicio de su campaña con los Lakers. Aunque los partidos de pretemporada son por naturaleza de carga limitada, su participación es un claro indicio de que la estrella de 26 años está lista para asumir las riendas del equipo y construir la química necesaria con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la temporada regular.

El enfrentamiento contra un rival de división como Phoenix, incluso en un contexto de pretemporada, añade un atractivo especial. Será la primera oportunidad para que Doncic experimente el ambiente de la rivalidad del Oeste vistiendo la camiseta de los Lakers, un factor que es fundamental para el rodaje del equipo.

La llegada de Doncic a Los Ángeles, que se concretó a principios de este año, se enmarca dentro de la estrategia de la franquicia para asegurar una posición dominante en la lucha por el campeonato. El esloveno, ya consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo con múltiples selecciones al All-Star y al Primer Equipo All-NBA, está llamado a ser la piedra angular de la nueva era de la dinastía Laker.