El pequeño gigante japonés que desafía la estatura en la NBA

La National Basketball Association (NBA), conocida por albergar a algunos de los atletas más altos del mundo, sigue siendo un escenario donde el talento y la habilidad pueden eclipsar las barreras físicas. Este es el caso de Yuki Kawamura, el base japonés que se perfila por segunda temporada consecutiva como el jugador de menor estatura en la liga. Con solo 1.73 metros (5'8") de altura, Kawamura personifica la tenacidad y el espíritu competitivo, siguiendo los pasos de leyendas de baja estatura como Muggsy Bogues y Earl Boykins.

El base, que actualmente forma parte de la organización de los Chicago Bulls con un contrato dual (lo que le permite jugar también en la G League con los Windy City Bulls), ha capturado la atención del mundo del baloncesto. Su estatura lo sitúa 7 centímetros por debajo de jugadores como Ryan Nembhard, quien mide 1.80 metros, y a una distancia aún mayor de los 1.83 metros de otros bases como KJ Simpson, Davion Mitchell, Chris Paul y Aaron Holiday, un grupo que está compuesto por un total de 18 jugadores con esa misma altura.

Trayectoria ascendente

La llegada de Kawamura a la NBA no es una casualidad. A sus 24 años (nacido en mayo de 2001), ha construido una carrera destacada que incluye el haber sido el jugador más valioso (MVP) y novato del año de la liga japonesa en 2023. Su impacto trasciende las canchas de clubes; con la selección nacional de Japón, brilló en la Copa del Mundo FIBA 2023 y, más recientemente, en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde promedió unos impresionantes 20.3 puntos, 7.7 asistencias y 3.3 rebotes en tres partidos, incluyendo una actuación de 29 puntos y 7 rebotes contra Francia.

Clave en la NBA y el futuro

Aunque su estatura puede ser el titular, su rendimiento es lo que lo mantiene en la élite. En su debut en la NBA (temporada 2024-2025), aunque tuvo un rol limitado, sus estadísticas de la temporada muestran promedios de 1.6 puntos, 0.9 asistencias y 0.5 rebotes en 22 partidos jugados, con porcentajes de tiro del 36.7% en tiros de campo y 30.4% en triples. Sin embargo, es en la G League, y en la pretemporada (donde promedió 4.2 asistencias en 17 minutos) donde su habilidad como manejador de balón y su visión de juego han resaltado.

Kawamura es un base puro, un director de orquesta que compensa la falta de altura con una velocidad de vértigo, un manejo de balón excepcional y una visión de pase increíble. Su historia es un recordatorio constante de que la capacidad atlética y el intelecto son las verdaderas medidas del éxito en el deporte profesional.

