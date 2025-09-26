¿No cree que gane un título? Leyenda de Bulls lanza dura crítica a Luka Doncic

Suscríbete a nuestros canales

La reciente declaración de la leyenda de la NBA, Scottie Pippen, ha generado debate al cuestionar la sostenibilidad del éxito que Luka Doncic alcanzó con los Dallas Mavericks, antes de su polémico traspaso a Los Ángeles Lakers.

Pippen se pronuncia sobre Doncic

Pippen, un seis veces campeón de la NBA, expresó su escepticismo sobre la capacidad del esloveno de repetir una campaña de Finales, sugiriendo que el logro de Doncic con los Mavericks en 2024 fue una "hazaña única".

"Su estilo de juego lo llevó a las Finales, pero no estoy seguro de que pueda hacerlo de nuevo. Fue una hazaña única", sentenció Pippen.

Esta crítica se enfoca directamente en la metodología de juego de Doncic, que se caracteriza por un alto volumen de balón, un ritmo deliberado y una inmensa carga ofensiva, un estilo que Pippen insinúa podría no ser lo suficientemente sostenible o dominante a largo plazo en la cumbre de la liga.

Contexto del Traspaso a los Lakers

Las palabras de Pippen llegan en un momento crucial, ya que Doncic ahora se encuentra en un entorno completamente nuevo:

Finales de 2024: Luka Doncic lideró a los Dallas Mavericks a las Finales de la NBA en la temporada 2023-2024, donde cayeron ante los Boston Celtics.

Traspaso a Lakers (2025): En una de las noticias más impactantes de la temporada 2024-2025, Doncic fue traspasado a Los Ángeles Lakers a cambio, principalmente, de Anthony Davis.

Nuevo Entorno: Ahora, en los Lakers, Doncic se une a un equipo con una historia de campeonato y un nuevo entrenador, J.J. Redick, que busca integrar el juego dominante de Doncic con el talento restante en la plantilla, incluyendo a la otra superestrella del equipo, LeBron James.

La gran pregunta que flota en el aire, y a la que Pippen apunta, es si Doncic puede adaptar su "estilo de juego" en los Lakers para no solo alcanzar, sino superar, su ya impresionante logro de 2024. Su éxito en Los Ángeles será la respuesta definitiva a las dudas de Pippen.