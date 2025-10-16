¡Histórico! Jackson Chourio rompe récord de un Salón de la Fama en Postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio está disputando la segunda Postemporada de su carrera en Grandes Ligas y en esta instancia ha dejado claro que es un pelotero importante. El jardinero criollo este 2025 ha sido clave en los Cerveceros de Milwaukee y actualmente busca encaminarlos a la Serie Mundial.

El jugador oriundo del estado Zulia está demostrando su calidad y liderazgo con apenas 21 años, dejando de esa forma una huella histórica en la instancia de Playoffs, misma que sin duda es la más determinante e importante en el mejor beisbol del mundo.

Sus números en octubre son notables y se ha puesto a la par, e incluso superado a leyendas de MLB. En su más reciente juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Dodgers de Los Ángeles, el pelotero de Milwaukee se fue de 4-1, con cuadrangular y una carrera remolcada, una jornada que le permitió hacer historia en la "Tierra Prometida" de la Gran Carpa.

Jackson Chourio supera a histórico miembro del Salón de la Fama

Chourio sigue escribiendo su nombre en la historia del béisbol a una edad en la que muchos apenas comienzan a soñar con llegar a las Grandes Ligas. Con sus ocho carreras impulsadas en esta Postemporada 2025, el joven venezolano alcanzó 11 remolcadas totales en Playiffs antes de cumplir los 22 años, superando nada menos que a Mickey Mantle, una de las leyendas más grandes que ha pasado por los diamantes.

Más allá del récord, su rendimiento refleja la confianza con la que ha enfrentado los momentos más exigentes del año. Su presencia en el plato transmite energía y determinación, y su capacidad para responder bajo presión lo está consolidando como una figura clave en esta instancia de MLB. Con cada batazo, el criollo no solo impulsa carreras, sino también la esperanza de una nueva generación de peloteros venezolanos que sueñan con dejar su marca en las Grandes Ligas.

Tras esta marca histórica, ahora Jackson Chourio registra en Postemporada un total de 13 inatrapables, entre ellos dos dobles y cuatro jonrones. Además, esas 11 carreras remolcadas, seis anotadas, un robo de base y promedio vitalicio de .361.