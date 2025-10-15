MLB: Jackson Chourio entró en la élite histórica de la postemporada (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, continúa escribiendo su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. Con apenas 21 años, Chourio ha alcanzado una marca que solo seis jugadores han logrado antes de cumplir los 22: impulsar 10 o más carreras en postemporada. Su producción ofensiva lo coloca junto a nombres como Andruw Jones, Miguel Cabrera, Juan Soto, Mickey Mantle y Rafael Devers.

En lo que va de su carrera en postemporada, Chourio acumula 11 carreras impulsadas, cuatro cuadrangulares, un promedio de bateo de .394 y un impresionante OPS de 1.235.

Chourio fue el encargado de abrir el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con cuadrangular, fue el único daño que recibió el japonés Yoshinobu Yamamoto en el compromiso.

Un grupo élite

Chourio se encuentra a solo tres impulsadas de igualar el récord de Andruw Jones y Juan Soto (14), quienes lideran la lista de carreras impulsadas en postemporada antes de los 22 años. Miguel Cabrera logró 12, mientras que Rafael Devers sumó 13. El hecho de que Chourio esté en esta conversación a tan corta edad habla de su potencial y madurez.