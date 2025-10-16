Mery ‘Tu Loba’ rinde tributo musical a María Conchita Alonso

Suscríbete a nuestros canales

Luego de 43 años el tema “Acaríciame” interpretado por María Conchita Alonso, suena una vez más, pero en la voz de Mery ‘Tu Loba’, quien le dio un giro inesperado al ritmo llevándola al merengue.

La icónica canción escrita por el compositor español Juan Carlos Calderón, que en 1982 fue un verdadero suceso musical en la voz de María Conchita Alonso, llega a la palestra musical con arreglos en merengue, dirigida por Moisés Sánchez y producción general del maestro Bonny Cepeda.

Mery se aventuró en esta nueva producción contra todo pronóstico y bajo la presión de gustarle al público en general su interpretación del tema. Asumiendo el compromiso, la merenguera resalta sus raíces, la música, y por supuesto a María Conchita.

Un tributo musical bien pensado

“Acaríciame” más allá de un tributo musical a María Conchita Alonso por parte de Mery ‘Tu Loba’, es una estrategia para conocer a la merenguera a través de la memorable canción, así lo hizo saber en una rueda de prensa para presentar su proyecto y videoclip.

“Cuando hablamos de ‘Acaríciame’, hablamos de un himno conocido por todos los venezolanos, yo no había nacido, pero lo he escuchado toda mi vida, me parece que es un tema super romántico”, expresó la cantante a Meridiano.

“Yo supe desde el principio que lo quería levar a mi género, que fuera un cover que marcara un antes y un después”, agregó.

Este lanzamiento contó con la animación de Henry Silva y la invitación especial de Bonny Cepeda, quien apadrinó a Mery desde sus inicios en República Dominicana.

Mery ‘Tu Loba’ resalta su natal Guanare

A través del video musical de “Acaríciame”, la intérprete quiso honrar a su natal Guanare, en el estado Portuguesa, con paisajes y locaciones propias del lugar. Además, durante el rodaje se contó con personal nacido en la localidad para resaltar el talento de quienes son autóctonos de los llanos venezolanos.

Orgullosa de su origen, Mery quiso recalcar a la Virgen de Coromoto, cuya devoción se basa en una aparición mariana ocurrida en 1652 en Guanare.