Juegos para hoy en la postemporada de la MLB

Si usted es uno de los fanáticos que puede ver pelota de la buena durante todo el día, esta venidera jornada de las Series Divisionales no se la puede perder, debido a que, tal como ocurrió en la primera fecha de esta etapa, habrá acción en ambos circuitos.

Esto quiere decir, que se disputarán cuatro compromisos, dos en cada Liga, después de tres días donde se fueron rotando, para tener descanso y evitar en lo posible chocar entre juegos.

Juegos para hoy en los playoffs de la MLB:

- Marineros de Seattle (Bryce Miller) vs Tigres de Detroit (Casey Mize) 3:08pm

- Cerveceros de Milwaukee (Quinn Priester) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 5:08pm

- Azulejos de Toronto (por definir) vs Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) 7:08pm

- Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) vs Dodgers de Los Angeles (Yoshinobu Yamamoto) 9:08pm.

En esta jornada, cualquiera de esas llaves podría finalizar, motivado a que: los Marineros, Dodgers, Cerveceros y Azulejos; están a un triunfo de obtener la clasificación a la Serie de Campeonato en sus respectivos circuitos.