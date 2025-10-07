Resultados de este lunes 6 de octubre en la postemporada de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Esta nueva semana inició de la mejor manera, motivado a que se llevaron par de encuentros sumamente vibrantes en lo que respecta a la Serie Divisional en la Liga Nacional y a continuación, te mostraremos cómo quedaron los resultados en las ciudades de Philadelphia y Milwaukee respectivamente.

A los cuatro conjuntos que se mantienen con vida en el joven circuito les tocó descansar y por esa razón, solamente hubo acción en la Nacional.

Dodgers pone en jaque a los Phillies:

Los actuales monarcas de las Grandes Ligas siguen demostrando que están hechos, para este tipo de momentos y volvieron a imponerse en el segundo de la llave a los Phillies de Philadelphia, con un dramático final incluido.

Los dirigidos por Dave Roberts ganaron por la mínima 4-3, en un gran duelo de pitcheo entre los abridores Jesús Luzardo y Blake Snell, quien finalmente se llevó el triunfo, para que los californianos mantengan su invicto en los playoffs.

Dodgers de Los Angeles 4-3 Phillies de Philadelphia

- La serie marcha 2-0 a favor de Dodgers.

Criollos lideran la victoria de Cerveceros:

Por otra parte, los Cerveceros de Milwaukee vinieron de atrás, para superar a los Cachorros de Chicago con pizarra final de 3-7.

En este encuentro, todas las anotaciones fueron producto de cuadrangulares y los dos que lideraron este lauro, fueron los criollos William Contreras y Jackson Chourio, con kilométricos bambinazos que fueron decisivos.

Cachorros de Chicago 3-7 Cerveceros de Milwaukee

- La serie marcha 2-0 a favor de Milwaukee.