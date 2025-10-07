Certamen de belleza masculino se realiza por quinta vez en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La quinta edición del certamen internacional “Caballero Universal” inició en la ciudad de Caracas el miércoles 1 de octubre tras la llegada de 24 participantes provenientes de diversos países. Jóvenes que buscan representar por todo lo alto su nación de origen.

Venezuela epicentro de la belleza masculina

Por quinto año consecutivo, Raenrra (Presidente de la organización), en compañía de su equipo de producción recibió en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a los jóvenes que se disputarán el cetro de “Caballero Universal”, título que logró en su edición pasada el representante de Canadá, Jeremy Ste - Marie.

Los competidores de esta nueva entrega son: Matias Alegre (Argentina), Israel Silva (Brasil), David Céspedes (Bolivia), Rico Gabon (Canadá), Mauro Vallejos (Chile), Anderson Díaz (Colombia), Osbel Pérez (Cuba), Diego Molina (El Salvador), Kiko Sánchez (España), Adrián Quiroz (Estados Unidos), Marnny Lampa (Filipinas), Franclin Lara (Guatemala), John Kervens Azor (Haití), Noel Quiñonez (Honduras), Anantha Krishna (India), Luca Scandolara (Italia), Ulises Banos (México), Liván Riccelli (Nicaragua), Richard Acurero (Panamá), Luis Dávila (Perú), Frandy Rodríguez (Portugal), Noel Adrián Quiñonez (Puerto Rico), Oscar del Rosario (República Dominicana), y Franco Daniel Cova (Venezuela).

Un equipo de altura

Del 1 al 11 de octubre, los competidores atravesarán diversos retos, evaluaciones, y recorridos de interés artístico, deportivo, y cultural en la ciudad de Caracas y algunos estados de Venezuela. “Nos enfocamos en promover el turismo, el deporte, la moda, la cultura, y la hermandad, en todas nuestras ediciones” comentó Raenrra.

Esta competencia internacional cuenta con el apoyo, la asesoría, y la observación directa de diversos profesionales ligados al mundo del entretenimiento, y es que el equipo de producción del espectáculo se encuentra conformado por: Brian Urea Fajardo, Jheisson Rodríguez, Yuraima Quintero, Giselle Reyes, Gabriel Bastidas, Yeyson Rivero, y Alirio Vargas, entre otros.

REDES SOCIALES DE LOS COMPETIDORES

· Argentina // @matiasalegreok

· Brasil // @israeljes.silva

· Bolivia // @david_limces

· Canadá // @thefiftyshadesofblack

· Chile // @mauvallejosf

· Colombia // @andersondiaz.92

· Cuba // @_osbelpr

· El Salvador // @diegomolina_sv

· España // @kikoconstance

· Estados Unidos // @glazedadrian

· Filipinas // @marnnyandrie

· Guatemala // @franklinlara94.fl

· Haití // @johnkervensar

· Honduras // @alexanderagurcia2025

· India // @ananthakrishna_r.official

· Italia // @lucasscando

· México // @ulises_mbs

· Nicaragua // @livan_riccelli

· Panamá // @richard_fabrizzio

· Perú // @luisfdadams

· Portugal // @frandy__rdz

· Puerto Rico // @noeladrianquin

· República Dominicana // @oscardelrosariio

· Venezuela // @francodcovar