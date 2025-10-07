Balbino Fuenmayor apunta muy alto esta temporada con Caribes de Anzoátegui (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

En el oriente del país también hay movimiento de pelota, ya que la temporada 2025-2026 de la LVBP se vivirá con intensidad -como es costumbre- en Puerto La Cruz. Y es que los Caribes de Anzoátegui siguen sumando piezas importantes a su pretemporada, y justamente en la jornada de este martes se reportaron dos caballos.

Las figuras en cuestión son Balbino Fuenmayor y Herlis Rodríguez, quienes ya están a disposición del manager Asdrúbal Cabrera para una campaña que promete ser mucho mejor que las anteriores. De hecho, ambos peloteros se perfilan como las bujías ofensivas del equipo desde el propio día inaugural.

Balbino confía en la nueva generación de la Tribu

Luego de un largo e intenso octavo día de entrenamiento de pretemporada en el Chico Carrasquel, Balbineitor habló sobre lo que vivió en su regreso al oriente del país y lo que espera de sus Caribes para esta campaña, esto mediante un video que publicó el departamento de prensa de la organización en su cuenta de Instagram.

"Me siento muy contento, así como en aquel 2009 cuando llegué por primera vez aquí, como un muchacho más que viene con esas ganas de jugar en el Chico Carrasquel. Aquí todos estamos comprometidos para jugar en enero, y hasta en febrero en la Serie del Caribe", señaló el infielder.

El 2025 de Balbino Fuenmayor fue bastante positivo, pues su desempeño con los Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) le permitió mantenerse en un altísimo nivel. De hecho, hay que destacar que los lideró en cuanto a jonrones (21) y carreras impulsadas (74), además que dejó un gran promedio de .313 luego de 82 compromisos.

"Tuve un gran año con los Acereros de Monclova en México, donde pudimos dejar una huella. Ahora regresamos acá a Venezuela, donde estamos comprometidos con nuestra fanaticada que siempre nos acompaña", añadió el criollo.

Para nadie es un secreto que las últimas zafras no han sido nada positivas para los Caribes de Anzoátegui, algo que tratarán de cambiar por completo una vez arranquen el próximo jueves 16 de octubre ante los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez.

"Vi muchas caras nuevas, jóvenes que se les nota que tienen hambre y muchas ganas de aportar al equipo. Eso es bien bonito cuando se juntan la juventud con la experiencia y hacen buena química. Siempre digo que todo empieza desde el clubhouse para que el resto resalte en el terreno de juego", finalizó.