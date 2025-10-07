Cuando Adela Noriega le rompió el corazón a Fernando Carrillo

Suscríbete a nuestros canales

En el año 1997 el actor venezolano Fernando Carrillo participó en la popular telenovela mexicana “Si tú supieras, María Isabel”, junto a la desaparecida Adela Noriega. La belleza mexicana dejó impactado al galán criollo, al punto de querer casarse y crear un bonito hogar con ella.

Fernando de sincero sobre el amor

Hace años Fernando conversó en una entrevista cómo la belleza, dulzura y simpatía de Noriega, le robó al corazón al punto de considerarla como “el gran amor de su vida”.

El hombre se imaginó un mundo de ensueño con la protagonista de la producción, pero el sueño no fue posible, ya que Adela no aceptó el anillo y la propuesta de unirse con Fernando, protagonista de grandes telenovelas como “Abigail” y “Rosalinda.

“Perdí la cabeza, me enamoré gancho, le compré un anillo y me rompió el corazón. Quería formar un hogar con ella, pero ese día me miró y me dijo: ‘Fernando, no es lo que quiero’ Me dolió, pero la respeté”, comentó en la conversación.

En este sentido, Colunga resaltó que Noriega es una mujer de temple que jamás toma decisiones por impulso. La belleza hoy retirada de los medios, estuvo vinculada con Carlos Salinas de Gortari, un expolítico mexicano.

Colunga habló del futuro

En la entrevista el nacido el 3 de marzo de 1966, comentó que en ocasiones se imagina que hubiese ocurrido si la unión con la mexicana se fuese llevado a cabo, cómo sería su vida, relación y amor, con una de las mujeres más exitosas y respetadas de la televisión latina.

Hoy Adela lleva una vida lejos de los medios, hace meses su nombre fue foco de comentarios tras una información de que había fallecido. Información que fue desmentida luego.