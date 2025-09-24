Adela Noriega: el gran misterio que rodea su vida

Suscríbete a nuestros canales

Durante mucho tiempo la vida de Adela Noriega ha sido todo un misterio desde que se alejó del ojo público, hasta el momento nadie sabe de su paradero y no hay información sobre a qué se dedica en la actualidad.

Sin embargo, la actriz Adriana Nieto, quien compartió set con la Noriega en la telenovela ‘El privilegio de amar’, de 1998, compartió detalles cómo era en aquellos años, cuando figuraba como una de las estrellas más destacadas de la televisión.

Adela Noriega es todo un misterio

Para Nieto resultó peculiar compartir créditos, pues asegura que poco se sabía de ella. Durante el rodaje la protagonista de telenovelas conservaba un perfil bajo y poco conversaba con el cast, excepto por su asistente y “tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más… pero era muy educada”, comentó.

Adela Noriega sabía a quien dejar entrar a su vida, incluso todos desconocían en donde se encontraba ubicada su propiedad. “Que si dónde vive, en dónde anda… cero, nadie sabía nada”, relató la actriz.

Además, que “terminaba de grabar y se iba a su camerino”, añadió. Según cuenta, dentro sus hábitos comunes era llamar a todos “flaquita” y saludaba con un simple “hola”.

“En las telenovelas uno termina platicando y te enteras de todo, pero de ella nada”, dijo para finalizar. El hermetismo que rodea la existencia de la icónica actriz no viene desde hace un tiempo para acá, sino también cuando nombre figuraba entre los créditos de grandes producciones dramáticas.

Lo que se sabe de Adela Noriega

En junio de 2025, la recordada actriz enfrentó rumores de muerte, sin embargo, fue desmentido por los periodistas Martha Figueroa y Raúl Gutiérrez desmintieron, quienes afirmaron que Adela Noriega se encuentra bien.

Su última publicación en redes sociales fue a finales de 2024, en donde se encontraba en compañía de varias mujeres de su familia. Incluso, la productora Carla Estrada habló de la posibilidad de traerla de regreso a la televisión con un proyecto.