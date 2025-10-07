La debacle de San Diego y Philadelphia que deja bien parado a Houston Astros

Suscríbete a nuestros canales

Ganar un título en las Grandes Ligas no es para cualquiera y en esta temporada Los Angeles Dodgers están haciendo merito para buscar el Bicampeonato de Serie Mundial, que no sucede desde la hegemonía de los Yankees de Nueva York en 1998, 1999 y 2000.

San Diego Padres fue una de los primeras decepciones en la actual Postemporada de Las Mayores, donde no pudieron pasar de la Serie de Comodín ante Cachorros de Chicago. Los frailes con una de los mejores plantillas de MLB con Manny Machado, Fernando Tatis Jr. y Luis Arráez, que muy probablemente cambiará de organización en 2026.

Además de la franquicia de la División Oeste de la Liga Nacional, Philadelphia Phillies convertirse en la próxima caída dramática en los Playoffs, ya que deberán remontar un 0-2 en contra ante los actuales campeones de MLB, incluyendo ganarle en par de ocasiones a los Dodgers en Los Angeles. La eliminación de los Padres y el posible fracaso de los Filis dejan en evidencia el trabajo excepcional de José Altuve y sus Astros de Houston en la última década de la Postemporada alzando dos títulos (2017, 2022) de Clásico de Otoño.