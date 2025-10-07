Venezuela reactiva servicios consulares en Panamá (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Panamá activó formalmente sus servicios, tras un cese de las actividades desde julio de 2024. En este sentido, la medida fue divulgada mediante un comunicado donde destaca que entre el lunes 6 y martes 7 de octubre serán entregados numerosos pasaportes y prórrogas, en un horario comprendido desde las 8:30 am hasta las 3:00 pm.

"A partir del miércoles 8 de octubre se retomará la atención consular y regular para todos nuestros connacionales", reza el documento publicado en la cuenta de Instagram @EmbaVenePana. De este modo, el Gobierno Nacional "reafirma su compromiso con los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo entre ambas Cancillerías". También, informaron que reabrirán las sedes de los consulados en Caracas y en la Ciudad de Panamá.

Procedimiento para el retiro de documentos

A través de las redes sociales, la Embajada de Venezuela informó sobre los pasos para realizar el procedimiento de retiro de documentos directamente en la Sección Consular:

Pasaporte

Accede al portal web (linktree.ee/embavenepana), habilitado en el perfil de Instagram y haz clic en la opción "Pasaportes octubre 2025". El listado está en reflejado por orden alfabético y podrá emplear su nombre y apellido para la búsqueda. En el caso de los adultos, deben retirar su pasaporte presentando su cédula de identificación venezolana (original). Ahora bien, los niños, niñas y adolescentes deben consignar su Acta de Nacimiento e identificación.

Prórrogas