Panamá reactivará servicios consulares en Venezuela a partir de esta fecha

La embajada de Panamá informó este jueves 28 de agosto que el país centroamericano retomará su servicio consular en Venezuela con el objetivo de optimizar y garantizar una atención eficiente a los usuarios. Recordemos que ambos gobiernos en el mes de julio de 2025 restablecieron conversaciones diplomáticas.

«Esta medida busca optimizar y garantizar una atención eficiente a todos nuestros usuarios. Agradecemos tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones dentro de este nuevo horario», escribió la embajada en un comunicado.

Cuál será el horario de atención

Según el escrito publicado por la Embajada en sus cuenta de la red social de Instagram, detalla que la sección consular en Venezuela reabrirá a partir del próximo lunes 1 de septiembre. Los panameños y venezolanos que necesten hacer trámites serán atendidos en el "horario especial" de lunes a jueves, a partir de las 08:00 a.m. a las 12:00 p.m.

Ruptura de relaciones diplomáticas

La ruptura diplomática se produjo en julio de 2024, luego de que el Gobierno del entonces recién electo presidente panameño, José Raúl Mulino, expresara públicamente su rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador en medio de fuertes denuncias de presunto fraude electoral por parte de la oposición.

Eso impulsó que varios gobiernos de América Larina recharazan los comicios. Como respuesta, Caracas ordenó el retiro inmediato de los representantes y personal diplomático en los países que hayan aceptado los resultados de los comicios en Venezuela.