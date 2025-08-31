La Vinotinto Sub-17 vuelve a golear y pone el foco en el próximo Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, se encuentra en un momento inmejorable a pocos meses del Mundial de la categoría en Qatar. Los "chamos" han demostrado un crecimiento notable y una cohesión impresionante, alimentando el sueño de hacer historia en la cita mundialista.

La selección juvenil venezolana cerró con broche de oro su ciclo de amistosos preparatorios, culminando con un pleno de cuatro victorias. Esta racha positiva no solo refleja el trabajo duro del cuerpo técnico y los jugadores, sino también la solidez del proyecto de Vizcarrondo.

El último triunfo, una goleada de 5-1 sobre Panamá, es un testimonio del poderío ofensivo que la Vinotinto ha desarrollado. Este resultado no solo eleva la moral del equipo, sino que también envía un claro mensaje a sus futuros rivales: Venezuela no es un oponente fácil.

Las bases del proyecto

La confianza del equipo se fundamenta en los logros ya alcanzados. En el Torneo Sudamericano Sub-17, la Vinotinto demostró su calidad al conseguir la medalla de bronce y la clasificación directa al Mundial.

Jugadores clave del Sudamericano, como Henrry Díaz, Juan Uribe, Yerwin Sulbarán, Diego Claut y Marcos Maitán, siguen siendo pilares fundamentales en el esquema de Oswaldo Vizcarrondo.

Nuevos rostros, misma ilusión

El seleccionador criollo ha aprovechado al máximo los partidos amistosos para probar y dar oportunidad a nuevos jugadores que no estuvieron en el Sudamericano. Su objetivo ha sido claro: fortalecer el plantel y aumentar la profundidad del equipo de cara a la exigencia del Mundial.

Nombres como Andrés Bolaño, Iván Molina, Gustavo Caraballo y Marco Libra han surgido con fuerza, demostrando su calidad y su capacidad de acoplarse rápidamente al grupo. Su rendimiento les ha ganado un lugar en la consideración del cuerpo técnico para la lista definitiva que viajará a Qatar.

La Vinotinto Sub-17 llega al Mundial con la convicción de que pueden lograr algo grande. El trabajo de Vizcarrondo y la entrega de sus jugadores han sentado las bases para un futuro prometedor. Ahora, solo queda esperar que la magia de esta generación de futbolistas se haga realidad en los campos de Qatar.