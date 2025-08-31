Willson Contreras supera a Richard Hidalgo y Melvin Mora a punta de fuerza (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

2025 ha sido un año más que interesante para Willson Contreras en las Grandes Ligas. El nuevo rol de primera base o bateador designado le ha permitido al criollo tomar una considerable cantidad de turnos, lo que ha desembocado en que sus números ofensivos sean sumamente positivos en lo que va de temporada.

Hasta los momentos, el mayor de los Contreras se perfila para vivir la zafra con más apariciones al plato de su carrera de 10 años en Las Mayores, y eso le ha permitido mostrar un nivel espectacular con el madero, para ser una de las noticias rescatables de los Cardenales en 2025.

Este sábado 30 de agosto, Willson Contreras se fue de 4-1 en la victoria de San Luis sobre Cincinnati por pizarra de 4-2. En este compromiso, el criollo conectó su cuadrangular número 20 de la campaña, que le sirvió para igualar su tope personal de impulsadas en un año (74), y para superar a dos leyendas como Melvin Mora y Richard Hidalgo en un listado histórico de venezolanos.

Willson Contreras sube a punta de fuerza

En la parte alta del séptimo inning del duelo entre Rojos de Cincinnati y Cardenales de San Luis, Willson Contreras conectó un soberbio estacazo de 431 pies por todo el jardín central, su número 20 de la temporada. Además, fue también su vuelacercas número 172 de por vida, cifra que le permite dejar atrás a Melvin Mora y Richard Hidalgo en el listado histórico de venezolanos.

Con sus 172 batazos de cuatro esquinas, el toletero de los Cardenales subió al puesto 14 de por vida entre nacidos en nuestro país, y se acerca cada vez más al puesto 13, Rougned Odor, quien conectó 178 jonrones a lo largo de su trayectoria en la Gran Carpa.

De momento, Willson Contreras batea para .253/.338/.449/.787 en la actual zafra, y es el líder de su equipo en cuadrangulares y en remolcadas, por lo que sin duda, se puede decir con certeza que su año ha sido bastante bueno.