Inés María Calero recuerda sus años dorados en la telenovela “Abigail”

En una época de la televisión venezolana, las oportunidades estaban a la orden del día en cada producción. Inés María Calero, luego de coronarse Miss Venezuela 1987, debutó en la telenovela “Abigail”.

Llena de actores de primera, esta producción nacional conquistó a los televidentes entre 1988 y 1989, tan solo un año más tarde de ser nombrada la mujer más bella del país. Siendo una jovencita, aprovechó su momento para abrirse camino en el espectáculo venezolano, con proyectos para exportar.

Recuerdo memorable en “Abigail”

Mediante su cuenta de Instagram, Inés María Calero recordó una escena de la aclamada telenovela "Abigail", interpretando a la liceísta Bárbara Urdaneta. Sin embargo, junto a ella figuraban Astrid Carolina Herrera, en la piel de Amanda Riquelme, Crisol Carabal como Rosario "Charito" Santana, y Catherine Fulop, como Abigaíl Guzmán de Ruiz, la protagonista de la historia.

“Vas a seguir ABIGAIL”, fue la descripción usada para acompañar el fragmento. Esta frase se patentó entre los venezolanos, un claro ejemplo de la influencia del drama en aquella época dorada de la televisión.

Catherine Fulop y Fernando Carrillo como protagonistas de la telenovela "Abigail" / Cortesía

Por su parte, los comentarios llegaban unos tras otros, de quienes recuerdan con cariño al elenco que engalanó el proyecto.

“Bonitos recuerdos”, “La mejor época. Y mi primera novela junto a mi abuelita”, “Inolvidable esa telenovela”, fueron los más destacados del post.