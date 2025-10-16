Victoria's Secret 2025: Venezolanas brillaron en la alfombra rosada

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este miércoles 15 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, el Victoria's Secret, con la participación de sus modelos emblemáticas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Jasmine Tookes, entre otras.

A la alfombra rosada asistieron varias celebridades, entre ellas dos venezolanos que se impusieron con su belleza, se trata de Lele Pons y la conductora Jessica Rodríguez.

Belleza venezolana brillando

Rodríguez, presentadora de “Despierta América”, asistió al evento con un vestido en color negro y encajes. Sus piernas quedaron al descubierto con tacones de stilletos y maquillaje suave.

A través de Instagram, Jessica compartió imágenes y videos de su experiencia en los bastidores del fashion show, posando con la modelo Irina Shayk.

“Primera vez en el show de VS y wow… Fue todavía más mágico de lo que imaginé. Gracias Victoria's Secret por la invitación y el look”, escribió la belleza en Instagram.

Lele Pons presente

La influencer, que este año se ha convertido en madre, estuvo radiante con un conjunto en verde y maquillaje en tonos tierra.

La esposa del boricua Guaynaa, estuvo de primera fila recibiendo un saludo de la modelo Bárbara Palvin. Además, compartió con otras famosas invitadas como Aislinn Derbez y Emilia Dides.