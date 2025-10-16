Realizarán homenaje a los venezolanos campeones mundiales de motociclismo ¿Dónde y cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tendrán la oportunidad tener en un mismo fin de semana (18 y 19 de octubre) a sus dos campeones mundiales de motociclismo, hablamos de Carlos Lavado y Johnny Cecotto. El circuito San Carlos será la sede de la cuarta válida de moto velocidad y automovilismo nacional, donde además se realizará un homenaje a los dos pilotos.

Recordemos que este año se cumplieron 50 años del primer título mundial de Cecotto y en 2026, será el 40 aniversario del bicampeonato de Lavado.

Carlos Lavado, campeón del mundo en 1983 y 1986 en la catego 250cc (hoy Moto2), señaló que lo que necesita el país para desarrollar los deportes a motor en el país es mayor apoyo de los medios de comunicación, lo cual ayuda a que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer a sus representantes en las diferentes disciplinas, bien sea automovilismo y motociclismo.

Pos su parte, Johnny Ceccoto, campeón del mundo de 1975 (350cc) y 1977 en la división 750cc, señaló que tanto el motociclismo y el automovilismo deberían de dejar de implementar tanto las ayudas electrónicas, lo cual en ocasiones opaca el talento de los pilotos

En desarrollo