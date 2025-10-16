Motociclismo

Realizarán homenaje a los venezolanos campeones mundiales de motociclismo ¿Dónde y cuándo?

Entre los dos pilotos el país suma cuatro títulos mundiales en tres categorías 

Por

Meridiano

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 01:05 pm
Realizarán homenaje a los venezolanos campeones mundiales de motociclismo ¿Dónde y cuándo?
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tendrán la oportunidad tener en un mismo fin de semana (18 y 19 de octubre) a sus dos campeones mundiales de motociclismo, hablamos de Carlos Lavado y Johnny Cecotto. El circuito San Carlos será la sede de la cuarta válida de moto velocidad y automovilismo nacional, donde además se realizará un homenaje a los dos pilotos.

Recordemos que este año se cumplieron 50 años del primer título mundial de Cecotto y en 2026, será el 40 aniversario del bicampeonato de Lavado.

Carlos Lavado, campeón del mundo en 1983 y 1986 en la catego 250cc (hoy Moto2), señaló que lo que necesita el país para desarrollar los deportes a motor en el país es mayor apoyo de los medios de comunicación, lo cual ayuda a que los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer a sus representantes en las diferentes disciplinas, bien sea automovilismo y motociclismo.

Pos su parte, Johnny Ceccoto, campeón del mundo de 1975 (350cc) y 1977 en la división 750cc, señaló que tanto el motociclismo y el automovilismo deberían de dejar de implementar tanto las ayudas electrónicas, lo cual en ocasiones opaca el talento de los pilotos

.

En desarrollo 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Jueves 16 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Motores