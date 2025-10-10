Venezolano Alessandro González fue el mejor latino en la Final del Campeonato EasyKart 2025

Suscríbete a nuestros canales

Alessandro González debutó este año en la categoría 100cc de la Gran Final Internacional de Easykart que se realizó el pasado fin de semana en el circuito de Lonato, Italia. Hay que destacar que Venezuela tuvo a 21 pilotos que compitieron en diferentes divisiones de esta carrera mundial.

El criollo finalizó en el noveno puesto entre 52 pilotos que compitieron el fin de semana en la categoría junior 100cc. Con este resultado se convirtió en el mejor piloto de Latinoamérica en su división. Su puesto en la clasificación general lo obtuvo por el puntaje combinado de las las finales A y B. Para la final B correspondía al repechaje y solo 5 pilotos clasificaban a la final A.

Foto: Alessandro González

Este fue un gran cierre para la temporada de Alessandro en las pistas italianas. A finales de septiembre participó en una carrera de EasyKart en Lonato y quedó en el lugar P16 de un total de 32 pilotos, siguió entrenando para la gran final en Italia y logró mejorar sus tiempos e ingresar a la posición P9 en el circuito South Garda Karting.

González reconoce que sus triunfos son producto de un trabajo en equipo. Cuenta con el respaldo de Caja Caracas Casa de Bolsa, Dalvito, KRS Lubricantes y LMV Lubricantes, Vida Comercial, Clover y Chicles Papaupa. Además del apoyo que recibe de su familia.

Campeón de Venezuela

Recordemos que el joven piloto el pasado mes de septiembre logró vencer en la última válida de la Easykart, lo cual le permitió alzarse con el título de la categoría 100cc Junior. Ahora su meta es poder competir el próximo año en la división de 125cc

Instagram: @alessandrogonzalez33