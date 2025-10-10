Este piloto sustituirá a Marc Márquez para el GP de Australia de MotoGP

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del Mundial de Motociclismo está en su tramo final y perderá para las últimas carreras a su principal figura, nada más ni nada menos que el actual campeón, el español Marc Márquez. El equipo Ducati informó este viernes 10 de octubre que su piloto no competirá en las próximas carreras.

Cuántas carreras estará fuera Márquez

Según la marca italiana Márquez estará fuera al menos dos carreras, el Gran Premio de Australia y de Malasia, que se realizarán entre el 18 y 26 de octubre, respectivamente. Ya con el Mundial definido, Ducati informó que el nueve veces campeón será sustituido en Australia por Michele Pirro, quien es el piloto de pruebas del equipo italiano. Sin embargo, no confirmaron quien será su reemplazo en Malasia, antepenúltima fecha de la temporada.

Cuál fue su lesión

El español se sometió este viernes a varios exámenes en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde se le detectó una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho. Pese a la doble lesión, en este primer parte médico se descartó una nueva operación y solo se optó por el descanso. Dentro de dos semanas será evaluado nuevamente.

Recordemos que el pasado fin de semana Marc Márquez tuvo una fuerte caída en el GP de Indonesia, la cual provocada por la embestida de Marco Bezzecchi. El español tras caer al suelo, se deslizó varios metros y luego se frenó bruscamente con su brazo derecho en la cama de leca (grava de seguridad). Al ponerse de pie el piloto de Ducati inmediatamente se tocó el hombro y se resintió del dolor.

Márquez que hace dos semanas tras resurgir con Ducati este año, logró alzar su séptimo título de MotoGP en el GP de Japón. El español en sus redes sociales publicó una foto de él con el hombro vendado y el siguiente mensaje: "No es la mejor manera de celebrar el campeonato, pero así son las carreras. Hoy volaremos a Madrid y los médicos lo evaluarán todo. Por favor, no le guardes rencor a Marco, nadie lo hace a propósito. Gracias por todo vuestro apoyo".