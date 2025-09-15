CEO de la Fórmula 1 habla sobre una carrera conjunta con MotoGP

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 y MotoGP podrían tener un Gran Premio de forma conjunta, lo cual sería un reto logístico para los dos máximos campeonatos de motores del planeta, debido a la gran afición que ambos mueven.

El rumor de un fin de semana con MotoGP y F1 en el mismo lugar, surgió debido a que el Grupo Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1 desde el año 2017, adquirió en marzo de 2025 las tres categorías que integran el Mundial de Motociclismo (Moto3, Moto2 y MotoGP).

Hay que señalar que Liberty Media no interviene en lo deportivo en la F1, lo cual hace pensar que se mantendrá al margen en el Mundial de Motociclismo.

Qué dijo el jefe de la F1 sobre el tema

Sobre los rumores, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se refirió que "hay complicaciones con las normas de seguridad, y también sería más difícil conseguir patrocinios. El problema no está en los boxes, sino en el ecosistema, que ya está saturado", explicó.

"Lo que podemos hacer es intentar maximizar las posibilidades del calendario en cuanto a días. Para tener algo en conjunto, ya tenemos la F2, la F3 y la F1 Academy a partir de las 8:00. Así que sería muy complicado", dijo el italiano al medio de comunicación RacingNews365 de Países Bajos.

Domenicali explicó que ahora las dos competiciones pertenecen a una misma casa matriz y, por lo tanto no se tienen que ver como marcas que compiten por tener la mayor audiencia.

Detalló que la Fórmula 1 ayudará a su homólogo de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna (empresa que dirige hasta este año la categoría de motociclismo) a desarrollar más estrategias para impulsar el campeonato.

Cuándo vuelven a las pistas Fórmula 1 y MotoGP

La Fórmula 1 se despedirá de suelo europeo este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, el rápido circuito callejero de la ciudad de Bakú, carrera que se realizará el domingo 21 de septiembre. Mientras que MotoGP rodará en la tierra del "Sol Naciente" el domingo 28 de septiembre en el GP de Japón que se disputará en el trazado de Motegui.