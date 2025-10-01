Atacan a Rosalinda Serfaty por comentario “imprudente” sobre Isabella Ladera

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, la actriz venezolana Rosalinda Serfaty se convirtió en carne de cañón en redes sociales, luego que publicara un video de su encuentro con Isabella Ladera en una tienda en Miami, el cual no fue bien recibido por los fans de la influencer.

En el audiovisual, Serfaty explica que, al entrar a la tienda confundió a Ladera con una trabajadora de allí hasta que sus amigas le dijeron de quién se trataba. Sin embargo, esta confusión no fue la que enfureció a muchos internautas sino un comentario emitido por la venezolana de 60 años.

Rosalinda Serfaty y su "imprudencia" con Isabella

“Yo vengo y entro y creo que ella es la que atiende en la tienda porque no la vi bien (…) entonces estas dos (sus amigas) me dicen: ‘¿pero tú no sabes que ella es la famosa influencer?’”, cuenta Rosalinda en el clip.

Acto seguido, mencionó lo que se convirtió en la gota que derramó el vaso: “Cuando yo la veo así, digo: ‘sí es verdad, tú eres la influencer Isabella que ahorita tuvo un rollo’”, en referencia a la filtración del video de la creadora de contenido con su expareja, Beéle.

Lo dicho por la actriz criolla generó comentarios como: “Rosalinda tómatelo normal, ni que fuera la Reina”, “Y yo pensé que yo era imprudente”, “La imprudencia por delante siempre”, “La ignorancia no te hace inocente”.

No obstante, otros internautas resaltaron la trayectoria de Serfaty y, defendieron que, no es obligatorio conocer a los influencers que han saltado al ojo público en los últimos años.

Las disculpas de Rosalinda

Al ver el revuelo que ocasionaron sus palabras, la protagonista de “La Revancha” acudió a sus historias de Instagram para disculparse por el comentario que fue tildado de muchos como “irrespetuoso”.

“Ahí la saludé y le pregunté una cosita medio imprudente, pero yo corté el video y lo subí y, molestó a mucha gente (…) acuérdense que la gente de mi generación no conocemos muchos a los influencers de hoy en día”, dijo.

Asimismo, abrió una encuesta para preguntarle a sus más de 550 mil seguidores en Instagram si quisieran ver el video editado, justo cuando le menciona a Isabella el escándalo en el que se vio envuelta hace unas semanas.