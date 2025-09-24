Isabella Ladera regresa a las redes sociales con picante traje de baño ¡Upa!

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varias semanas desde que se hizo viral el video íntimo de la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera. Días en los que su nombre protagonizó titulares, búsquedas en el internet y redes sociales, pero parece ya es cosa del pasado, ya que en las plataformas digitales la belleza se ha mostrado muy sexy.

A través de sus historias de Instagram, Ladera realizó una dinámica de preguntas y respuestas hablando de su vida, su manejo de las redes sociales y hasta se atrevió a compartir varias imágenes posando muy sensual con un bañador de dos piezas.

Fotografías de impacto

La criolla presumió sus curvas primero con un traje de baño de dos piezas en color blanco, en la playa. Mientras, que otra imagen fue frente al espejo, con un bañador bastante pequeño que mostraba el abdomen plano y piernas tonificadas que se gasta.

En el post Isabella compartió consejos de belleza para que otras mujeres puedan tener el abdomen totalmente plano, destacando que deben realizar una alimentación desinflamatoria, rutina de ejercicios enfocados en fortalecer el vientre y masajes corporales para drenar, que las ayuda a estar plana siempre.

Los 6,6 millones de seguidores que posee en la red social de la camarita, quedaron derretidos con las curvas de la modelo, quien mañana jueves 25 de septiembre estará en Premios Juventud en Panamá, ya que está nominada a la categoría de Creator del Año.

¿Por qué pérdida de redes?

Isabella respondió sin filtros su ausencia de las redes sociales, aseverando que pasó un momento de poca energía, pero ya se encuentra muy bien.

“Porque taba mal, pero ya todo bien. Aprendí que incluso las que más duelen te devuelven a la orilla con más fuerza y ​​cada vez más sabia. Lo que te atraviesa, te transforma", comentó.