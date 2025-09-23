De esta manera Isabella Ladera enfrenta la tormenta mediática por su video

Suscríbete a nuestros canales

La influencer venezolana, Isabella Ladera, se encuentra en un momento crítico de su carrera y de su vida personal luego de que saliera a la luz un video íntimo junto al cantante colombiano Beéle, sin su consentimiento.

La difusión generó un escándalo que, mantuvo a la criolla un poco alejada del ojo público. Ante ello, decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde respondió algunas inquietudes referentes al tema.

La filtración del video

El incidente se volvió público en la madrugada del 8 de septiembre de 2025, cuando un video en el que aparecen los artistas manteniendo un encuentro íntimo comenzó a circular en plataformas digitales.

El contenido del video, que Ladera afirma que solo estaba en manos de dos personas (ella y su expareja) se hizo viral. Tras una polémica primera parte, un segundo video apareció removiendo aún más, el dolor que sintió la también modelo.

Poco después, Isabella demandó al intérprete de “Si te pillara”, alegando que, es el responsable de someterla al escarnio público, acusación que de inmediato él rechazó.

¿Cómo enfrenta Isabella esta problemática?

La actual novia del influencer peruano Hugo García, declaró que, el video la dejó “profundamente devastada” y que lo que más hiere no es solo la invasión a su privacidad, sino también cómo su familia quedó implicada sin desearlo.

En la dinámica de preguntas y respuestas, expresó que la exposición, hasta ese momento controlada, se le salió de las manos al percatarse de que no existía protección alguna por parte de quien, afirma, tenía responsabilidad.

Asimismo, mencionó que “estaba mal” pero, afortunadamente, ya su vida va volviendo a la normalidad. Por otra parte, resaltó que la resiliencia “es ese mar que me habita, a veces bravo, a veces calmo, pero siempre en movimiento”.