Padre de la hija de Isabella Ladera rompe el silencio ¿Le quitará a la niña?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle salió, no solo afectó a los involucrados, sino también tocó fibras en su entorno o eso es lo que se presume, pues, hay que recordar que ambos tienen una familia.

Luego de emitir sus respectivos comunicados, la prensa rosa difundió una información sobre la presunta disputa legal en la que entraría la modelo venezolana con Isander Pérez, padre de Mía, la pequeña que tienen en común.

Según los reportes, el puertorriqueño habría estado dispuesto a quitarle la guarda y custodia a Ladera, dejándola así sin la posibilidad de seguir de cerca el crecimiento de Mía. No obstante, en un reciente post, Pérez aclaró todo.

¿Isander Pérez peleará contra Isabella Ladera?

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Isander desmontó la versión que originalmente había divulgado el periodista español Jordi Martin, pues, en pocas palabras afirmó que, la niña seguirá con su madre.

“Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño, es lo peor que se le puede hacer”, fue el mensaje que dejó el boricua.

Esta es una clara respuesta a quienes aseguraban que, su interés de separar a Isabella de Mía era por evitar que la niña “estuviera con alguien que está involucrada en controversias”. El comentario vino junto a un video en el que se le ve a Isander y a la princesa muy felices en el carro.

El polémico amor de Isander e Isabella

Ambos creadores de contenido mantuvieron una relación sentimental durante un tiempo y, en 2020 recibieron a la bendición más grande de sus vidas: Mía.

Con los años surgieron diferencias relacionadas al manejo de su vida personal, la crianza de la niña, roles de padre y madre, lo económico y también la exposición mediática, lo que terminó por deteriorar su romance.

Han sido parte de una serie de polémicas por la crianza de Mía, entre las que destacan, la supuesta irresponsabilidad económica del puertorriqueño hacia los gastos de la pequeña de 5 años. De igual forma, la venezolana afirmó que, Isander es una “papá de Instagram”.