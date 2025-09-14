Isabella Ladera hará primera aparición, tras filtrarse su íntimo video con Beéle

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la modelo venezolana Isabella Ladera se ha convertido muy popular en los últimos días en el internet, tras filtrarse dos videos sosteniendo relaciones con quien fue su pareja, el cantante Beéle. En pocos días la belleza tendrá que enfrentarse con la prensa, ya que es una de las invitadas a los Premios Juventud.

La gala se realizará el jueves 25 de septiembre en Panamá, donde artistas latinos serán celebrados por su desempeñó en la música y la actuación. Los premios serán transmitidos a través de Univisión, canal oficial.

Un adelanto

En Instagram la cuenta oficial de Premios Juventud posteó un clip de la criolla hablando de todo lo que llevará en su maleta para lucir radiante en Panamá.

La influencer mostró todo lo que lleva en su cartera, destacando el agua, un bolsito de aseo personal, ropa de gimnasio y un traje de baño, ya que es una apasionada de la playa.

Luciendo radiante afirmó que también lleva maquillaje y perfumes, y que todos los días cambia su bolso para que nunca le falte nada a la hora de salir a la calle.

“Me gusta llevar siempre todo, soy una mujer muy preparada”, comentó.

Presencia en la gala

Será la primera aparición pública que realizará la modelo luego de filtrarse los videos sosteniendo relaciones con el cantante y compositor colombiano Beéle, el cual ha levantado múltiples opiniones por la manera que ambos realizaban el acto.

La criolla radicada en Miami, es una de las nominadas a Creador de Contenido del año.