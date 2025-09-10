El mensaje de Isabella Ladera al filtrarse una segunda parte de su video

Suscríbete a nuestros canales

Todo parece indicar que Isabella Ladera y Beéle no consiguen respiro tras la filtración de su video íntimo, lo que los ha metido en un oscuro panorama siendo juzgados por el público en general.

Este miércoles 10 de septiembre, los artistas vuelven a vivir la agonía de ser expuestos en un momento íntimo después que saliera a la luz otro material pasado de tono, el cual fue grabado el mismo día.

Isabella Ladera reacciona

Luego que difundieran el audiovisual, la modelo publicó un breve pero significativo mensaje, con el que estaría reaccionando a la extensión de la polémica con su expareja, a quien por cierto, acusó de ser el responsable de tan lamentable acto de difusión.

“Todo va a estar bien”, fueron las palabras que escribió Ladera sobre una imagen de un paisaje nublado, lo que podría ser la representación de cómo se siente actualmente.

Hay que resaltar que, después de lo sucedido el primer día, Isabella recibió muchas críticas, pero, también el respaldo de sus fans, así como de figuras públicas como Aleska Génesis y Lele Pons.

La modelo había sido advertida

A través de sus historias, la caraqueña de 26 años reveló que semanas antes de que saliera a la luz el video sexual, había recibido una “advertencia”, exactamente el día 9 de julio.

Alguien cercano, a quien ella llama “hermano” le envió un mensaje: “Alguien te quiere rayar con un video”. Además, la misma persona le envió una captura de pantalla demostrándole que, ya el clip estaba rodando.

Ante ello, Isabella reunió a su madre y a su familia para informales lo que estaba pasando. Para su suerte, recibió el apoyo de todos, así como de Hugo García, influencer peruano con quien estaría manteniendo una relación sentimental.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti”, escribió el galán en su Instagram.