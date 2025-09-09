Usuarios en redes sociales se burlan de Beéle por su video íntimo

Suscríbete a nuestros canales

Las últimas horas han sido de total revolución con la filtración del video íntimo de los artistas Beéle e Isabella Ladera, cuyo origen se desconoce y el cual fue difundido en primera instancia por un portal de noticias de República Dominicana.

En el clip, aparece la entonces pareja en la habitación teniendo relaciones sexuales, aparentemente cuando el colombiano aún estaba con su exmujer, Cara Rodríguez, lo que también ha desatado un sinfín de críticas a la modelo venezolana.

Sin embargo, el chaparrón completo parece habérselo llevado el reggaetonero, ya que, el desempeño que se aprecia en el audiovisual dejó mucho que desear, pero también una ola de burlas de las que no ha podido escapar.

Beéle es "bombardeado" en redes sociales

Aunque muchos pensarían que la peor parte se la llevaría Ladera, no solo por el “rencor” que le tienen muchos sino también por ser una mujer a la que le violaron su privacidad, la realidad es que la flacidez del artista fue lo que llamó la atención de los internautas.

Hasta ahora, Beéle solo se ha pronunciado mediante un comunicado, pero, su última publicación se llenó de múltiples burlas.

“En vez de humillarla a ella, te has humillado tu solito”, escribió una usuaria, insinuando además que, habría sido él el responsable de la difusión del material. “Hasta lo puse en 2x para ayudarte”, escribió otra.

“Ya te pillamos y no se te para”, “El juraba que estaba devorando en ese video”, “Hicimos famoso a la persona incorrecta”, “Tremenda Diosa y te fallo la maquinita Bro”, “Ego grande, paquete pequeño”, “Se movieron más rápidos los abogados”, se lee en el post.

Comunicados de Isabella y Beéle

La primera en reaccionar en sus plataformas digitales fue la criolla, mediante un comunicado, en el que afirmó que iniciará acciones legales contra su expareja, a quien acusa de haber difundido el video.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido”, escribió.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa”, aseveró.

Por su lado, el cantante cuyo nombre real es Brandon López, afirmando que también llevará la situación al ámbito legal.

“Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento indexación o monetización del material”, anunciaron sus abogados.