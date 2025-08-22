Beéle es víctima de violencia: estas son las consecuencias para su ex

Suscríbete a nuestros canales

La justicia colombiana emitió un fallo significativo al reconocer al reggaetonero, Beéle como víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja Camila Andrea Rodríguez Ascanio, mejor conocida como 'Cara'.

La decisión, tomada por la Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín, confirma que el artista sufrió violencia física, emocional, psicológica y económica durante los últimos meses de su relación.

El proceso judicial se sustentó en informes psicológicos y evidencia documental que detallan al menos tres casos de agresión física, así como un patrón de manipulación, control financiero, coerción religiosa y abuso emocional.

En contraste, la denuncia inicial presentada por Rodríguez Ascanio contra el artista no encontró respaldo en pruebas suficientes

Consecuencias para la ex de Beéle

Como resultado, se dictaron medidas de protección contundentes: su expareja tiene prohibido realizar actos que atenten contra la integridad, buen nombre o tranquilidad del artista, así como divulgar material íntimo que pueda violar su privacidad.

Además, deberá someterse a terapia psicológica para el manejo de impulsos y facilitar la comunicación con los hijos que tienen en común, tanto presencial como virtualmente.

Por su parte, el equipo legal de Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, calificó la resolución como un paso firme en la lucha contra estos abusos.

Frente a ello, Rodríguez Ascanio, desde sus redes sociales, afirmó que está preparando su defensa y confía en que la verdad saldrá a la luz "a su tiempo".

Su controversial historia de "amor"

El costeño, conocido por éxitos como "Loco" y "Sobelove", mantuvo una relación con la comunicadora y cantante, a quien conoció en un estudio de grabación. Ella comenzó como su corista y road manager. La pareja tuvo dos hijos: Ethan (2021) y Paolo (2023), y se casó en 2021.

La relación se deterioró tras el nacimiento del segundo hijo. Cara relató que enfrentó complicaciones de salud durante el parto y que Beéle la dejó sin apoyo financiero, sin empleo y con pocas partes de ayuda al retomar labores.

En un podcast, Rodríguez reveló detalles de infidelidad, problemas emocionales y una supuesta orden de alejamiento. Por su parte, López Orozco respondió públicamente que dicha orden fue anulada judicialmente y que él prefirió llevar el caso por vía legal, acusando a Cara de manipular a sus hijos.