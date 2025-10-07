Fallece en un accidente exnovia de una estrella del Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

La influencer brasileña, Rafaela Del Bianchi, de solo 27 años y madre de una niña, perdió la vida en un fatídico accidente automovilístico ocurrido en la autopista Lix da Cunha. La noticia sacudió a los seguidores que la recuerdan por su relación con una figura del Manchester City.

Según los primeros informes, Rafaela viajaba como copiloto junto a una amiga. Al parecer, no llevaba el cinturón de seguridad, lo que habría provocado que fuera literalmente proyectada fuera del vehículo al momento del impacto, perdiendo la vida en el acto.

El idilio de Rafaela y figura del Manchester City

La carioca no era una figura anónima, pues, había construido una presencia sólida en el mundo digital, cautivando con su estilo, su carisma y su pasión por la moda.

En ese universo virtual se entrelazaba una historia de amor que captó la atención de muchos, su relación con la futbolista Kerolin Nicoli, delantera destacada vinculada al Manchester City, despertaba admiración y curiosidad.

La pareja fue abierta con sus sentimientos en redes. Tras el inesperado suceso, Kerolin publicó un mensaje desgarrador en sus plataformas, dedicando palabras cargadas de amor, gratitud y promesas.

“Te amo y te amaré por siempre. Gracias por ser una luz” expresó, acompañando la despedida con un video emotivo que resonó entre miles de seguidores.

La pequeña Julia, de 11 años, queda ahora sin mamá. En la emotiva carta de la futbolista, se reafirma: “Cuidaré de ti y de nosotras te amo hasta la eternidad”. Esa frase, junto con las lágrimas virtuales de cientos de personas, marca hoy el lado humano detrás del brillo de las redes.

Un trágico final para Rafaela

En múltiples medios locales se comenta que Rafaela salió despedida del vehículo, lo que sugiere que el cinturón de seguridad no estaba abrochado. De confirmarse, sería una de esas tragedias evitables que despiertan más culpa que consuelo.

Las fuentes relatan que ambas regresaban de una noche divertida en una discoteca, sin indicios de peligro inminente, cuando el desastre golpeó sin aviso. Nadie hubiera imaginado que esa fiesta “light” fuera a terminar en luto.

Por ahora, las investigaciones locales, incluyendo los peritajes oficiales, deberán esclarecer detalles como la velocidad, condiciones de la carretera, posibles fallas mecánicas o imprudencias al volante.