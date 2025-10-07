La súplica de Sean ‘Diddy’ Combs al presidente Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la tormenta mediática generada por su reciente sentencia, todo apunta a que Sean ‘Diddy’ Combs movió fichas poderosas y pidió al presidente Donald Trump que le conceda un indulto presidencial.

El lunes, el mandatario confirmó ante periodistas que efectivamente recibió la solicitud del rapero, a quien llamó por su alias “Puff Daddy”, aunque dejó claro que aún no ha tomado una decisión firme.

¿Otorgarán indulto a Sean 'Diddy' Combs?

“Muchos me han pedido indulto, él me lo pidió”, dijo Trump ante los flashes, y añadió que “vamos a ver los hechos primero”.

Aunque el republicano confirmó que recibió la petición, el panorama detrás del escenario parece complicado. Varios medios aseguran que no fue el equipo legal de Diddy quien formalmente presentó la solicitud, sino personas de su entorno que entablaron contactos con personas vinculadas al presidente.

Una abogada del rapero, Nicole Westmoreland, comentó públicamente que “se han tenido conversaciones en referencia al indulto”, pero eso no implica que se haya hecho una presentación formal ante la Casa Blanca.

En el terreno político, la opción de indultar a ‘Diddy’ arriesga ser un tema incendiario. Trump conoce bien los efectos de conceder clemencia a figuras controvertidas: ya lo hizo en otras ocasiones, pero siempre enfrentándose a críticas desde todos los lados del espectro público.

Además, algunas voces ya comenzaron a cuestionar si ese indulto sería un acto de favoritismo o una concesión inconsistente con la imagen de “mano dura” que ciertas facciones políticas exigen.

La sentencia a 'Diddy'

El magnate del hip-hop fue condenado el 3 de octubre de 2025 a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos relacionados con transporte para la prostitución.

Aunque fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y asociación ilícita, la sentencia golpeó su carrera como pocas veces lo habían hecho.

Mientras el debate sobre el indulto se calienta, los abogados de Diddy no han perdido tiempo y han solicitado formalmente que cumpla la condena en una prisión federal de baja seguridad en Nueva Jersey, específicamente en FCI Fort Dix.

El argumento es que ese centro cuenta con un programa residencial de tratamiento para adicciones, lo cual facilitaría su rehabilitación y permitiría mayor cercanía con su familia.

Mientras tanto, el juez Arun Subramanian tiene ante sí la decisión sobre esa recomendación de ubicación penitenciaria; sin embargo, el Buró Federal de Prisiones (BOP) será quien finalmente determine en qué centro cumple condena Diddy.